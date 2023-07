Ucrânia avança com queixa na UEFA e na FIFA

A Ucrânia avançou com queixas na FIFA e na UEFA pela entrada de dois clubes da Crimeia no futebol russo. O Rubin Yalta e o FC Sevastopol (que domingo até jogou em casa, vencendo o Rostov), dois emblemas sediados na zona ocupada pela Rússia desde 2014, foram integrados no 4º escalão do país. A federação russa alega que esta divisão é um campeonato amador depois da reestruturação nos escalões inferiores, ilibando-se assim de qualquer responsabilidade, mas a federação ucraniana pede a expulsão da sua homóloga alegando "uma grosseira violação dos estatutos da FIFA e da UEFA".