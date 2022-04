Ucrânia: Campeonato foi dado como terminado e não há campeão

Com o início da guerra a 24 de fevereiro, o campeonato ucraniano de futebol foi suspenso por tempo indeterminado até à decisão desta terça-feira que dá por encerrada a prova tal como está: não há campeão ou descidas."Os clubes da Premier League ucraniana apoiaram a proposta de acabar com a temporada da Liga 2021/22, pois o campeonato não pode ser terminado", pode ler-se no comunicado da liga ucraniana.O Shakhtar Donetsk terminou na frente com 47 pontos, mais dois do que o Dínamo Kiev, que figurava no segundo posto, com as mesmas 18 jornadas disputadas.A decisão carece ainda de ratificação por parte da Federação Ucraniana de Futebol.