Ucrânia: Luís Castro vence e Shakhtar Donetsk comanda campeonato

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu este domingo na receção ao Karpaty Lviv, por 3-0, e é um dos líderes do campeonato ucraniano, após a realização de duas jornadas.





Os golos dos dois jogadores brasileiros naturalizados ucranianos, Marlos e Júnior Morais, aos 40 e 45 minutos, puseram o Shakhtar a vencer ao intervalo por 2-0, vantagem que foi ampliada na segunda parte, com o terceiro tento, da autoria de mais um brasileiro, Ismaily, ex-jogador do Sp. Braga, aos 63.Com este triunfo em Kharkiv, o Shakhtar manteve-se na liderança da prova, com seis pontos, em igualdade com o rival Dínamo de Kiev e o Colos Kovalyovka.