Líder na liga ucraniana e uma das equipas sensação da Champions, o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca deverá perder no final da temporada um dos seus maiores craques, o brasileiro Bernard. De acordo com informações adiantadas pelo portal Goal e pelo Globoesporte, o criativo, de 25 anos, está em final de contrato e ainda não chegou a acordo para a renovação do vínculo com os ucranianos.Com o futuro nas suas mãos, Bernard já estará inclusivamente a negociar com equipas inglesas, italianas e chinesas, procurando encontrar o melhor clube para prosseguir a sua carreira, que desde 2013 passa pelo futebol ucraniano e pelo clube de Donetsk. Ali conquistou dois campeonatos ucranianos, duas Taças e três Supertaças.

Autor: Fábio Lima