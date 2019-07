Ucrânia: Shakhtar de Luís Castro deixa fugir êxito na supertaça

Aparentava ser uma estreia de sonho em jogos oficiais ao serviço do Shakhtar, mas tornou-se num pesadelo. Após ter estado na frente do marcador, Luís Castro viu a sua equipa perder a Supertaça da Ucrânia frente ao Dínamo Kiev (1-2), com dois golos sofridos nos últimos dez minutos. O técnico português deixou assim fugir a chance de ‘vingar’ o seu compatriota (e antecessor) Paulo Fonseca, que em 2018 também foi derrotado pelo conjunto da capital (0-1).Ainda assim, a formação de Donetsk mostrou bons sinais em Chornomorets. Para terminar em beleza uma primeira parte dominadora (dez remates contra apenas um!), o brasileiro Alan Patrick atirou certeiro, aos 45’+3, na sequência de um pontapé de canto e colocou justiça no marcador.No segundo tempo, o campeão ucraniano manteve-se firme... mas só até aos 80’, minuto em que se iniciou uma volta de 180 graus. Mykyta Burda, também na sequência de um canto, cabeceou para o fundo da baliza e deu o mote para que Denys Harmash, aos 83’, concluísse a reviravolta.Com este triunfo, o Dínamo Kiev igualou o Shakhtar, com ambos a deterem oito Supertaças. Mais um dado amargo para a equipa de Luís Castro, que já se tinha estreado a perder por Chaves e V. Guimarães, em 2017 e 2018, respetivamente.Na ressaca da derrota, Luís Castro sublinhou que o mais importante... é o campeonato: "Este jogo nada tem a ver com o futuro. O nosso maior objetivo é vencer a liga. Mas estamos tristes, pois estivemos fortes. O Dínamo foi três vezes à nossa baliza e fez dois golos. Felicito-os, mas gostei do que vi. Somos uma família e, como tal, sairemos por cima juntos."