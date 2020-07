Ucrânia: Shakhtar de Luís Castro empata no último jogo do campeonato

O Shakhtar despediu-se este domingo do campeonato ucraniano com um empate no terreno do Oleksandriya (2-2), deixando fugir o triunfo nos minutos finais da partida.





A formação orientada por Luís Castro chegou a ter uma vantagem de dois golos. Tete, aos 23 minutos, inaugurou o marcador e Solomon ampliou para 2-0, à passagem do minuto 30. O Oleksandriya reagiu e foi já perto dos 90' que conseguiu a igualdade no marcador, com golos de Dovgy e Banada, aos 89' e 90'+1, respetivamente.Com este resultado, o Shakhtar termina a competição com 89 pontos, mais 17 que o 2.º classificado, o Dínamo de Kiev.