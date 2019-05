Ucrânia: Shakhtar de Paulo Fonseca goleia

O já campeão Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, goleou em casa o Mariupol por 4-0, na penúltima jornada da liga ucraniana.





Depois de uma primeira parte em que o nulo imperou, o brasileiro Dentinho abriu o livro com um hat trick (52', 57 e 80'), com Tete também a marcar (78').O Shakthar segue com 80 pontos e termina a prova no próximo fim-de-semana na casa do Lviv.