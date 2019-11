Ucrânia: Shakhtar Donetsk de Luís Castro goleia Lviv e segue destacado no comando

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu esta sexta-feira por 4-1 na receção ao FC Lviv, no jogo que abriu a 15.ª jornada, e continua imparável rumo à conquista do tetracampeonato ucraniano.

Em Kharkiv, Junior Moraes foi a grande 'figura' dos tricampeões da Ucrânia, ao assinar um 'hat-trick', com golos aos 11, 53 e 77 minutos, este último de grande penalidade, sendo que, pelo meio, Mykyta Tatarkov ainda repôs a igualdade para os visitantes.

Perto do final do encontro, aos 85 minutos, o brasileiro Alan Patrick fechou a goleada do Shakhtar, que continua destacado na liderança do campeonato, com 43 pontos e ainda sem qualquer derrota (14 vitórias e um empate).

A formação comandada por Luís Castro, que na terça-feira visita o Manchester City, para o grupo C da Liga dos Campeões, tem 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Zorya, que no sábado joga no terreno do Oleksandriya.