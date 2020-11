Ucrânia: Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, vence em Kiev e fica a um ponto da liderança

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, reduziu para um ponto a diferença para o Dinamo de Kiev, ao impor a primeira derrota ao líder (3-0), em jogo da 9.ª jornada da Liga ucraniana de futebol.

Na visita a Kiev, os tetracampeões ucranianos reagiram da melhor forma ao histórico desaire caseiro averbado a meio da semana (6-0), diante do Borussia Mönchengladbach, para a Liga dos Campeões, e colocaram-se na frente aos 34 minutos, por intermédio de Júnior Moraes.

Ainda antes do intervalo, o Dinamo ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Sergiy Sydorchuk, tendo o Shakhtar aproveitado para ampliar a vantagem no segundo tempo, através dos brasileiros Marcos Antônio e Alan Patrick, aos 66 e 73 minutos, respetivamente.

A equipa de Luís Castro, que passou a ser a única formação invicta no campeonato, manteve o 2.º posto, com 19 pontos, agora a apenas um do líder Dinamo de Kiev, que sofreu a primeira derrota na prova.