Ucrânia: Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca empata nos descontos

O Shakhtar Donetsk, do treinador português Paulo Fonseca, empatou este domingo 2-2 na receção ao Olimpik Donetsk, para a 17.ª jornada do campeonato ucraniano, com um golo salvador nos descontos.Júnior Moraes, um dos cinco brasileiros titulares na equipa orientada por Paulo Fonseca, que tinha mais três no banco, foi o herói do encontro, ao dar a vantagem ao Shakhtar Donetsk aos sete minutos e ao garantir o empate aos 90+3.Evgeny Pasich, aos 52 minutos, e Vitaly Balashov, aos 66, foram os marcadores dos golos do Olimpik Donetsk, que segue no nono lugar do campeonato, com 18 pontos, mais dez do que o 12.º e último posicionado, o Arsenal Kiev.O campeão Shakhtar Donetsk, que somou o segundo empate consecutivo na prova, lidera com 42 pontos, mas pode ver encurtada a diferença sobre o Oleksandria, segundo, com 33 pontos, que na segunda-feira defronta o Vorskla Poltava, adversário do Sporting na Liga Europa.