Ucrânia: Shakhtar Donetsk mais longe do título após derrota ante o líder Dínamo Kiev

O Shakhtar Donetsk, equipa orientada pelo treinador português Luís Castro, ficou este sábado mais longe do comando do campeonato ucraniano, ao ser derrotado por 1-0, em casa, pelo Dínamo Kiev, líder destacado da prova.

Um golo do uruguaio Carlos de Peña, aos 34 minutos, de grande penalidade, bastou para a equipa da capital ucraniana somar os três pontos e deixar o conjunto orientado pelo técnico português mais longe de revalidar o título.

No momento em que faltam quatro jornadas para o final da primeira fase da competição, o Dínamo de Kiev lidera com 55 pontos, mais 10 do que o Shakhtar Donetsk, que mantém o segundo lugar na classificação.