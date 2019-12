Ucrânia: Shakhtar Donetsk vence dérbi com Olimpik e segue confortável na liderança

O Shakhtar Donetsk venceu esta sexta-feira em casa o Olimpik Donetsk por 3-0, uma vitória que permite que a formação liderada pelo técnico português Luís Castro continue confortável no primeiro lugar na Liga ucraniana de futebol.

A equipa caseira dominou o encontro desde o apito inicial do árbitro, e o golo de Mykola Matviienko, logo aos quatro minutos, abriu o caminho para uma vitória tranquila, consumada com o segundo golo, da autoria de Marlos, aos 77, e com o terceiro, marcado pelo brasileiro Ismaily, aos 90+1, que passou pelo futebol português ao serviço do Estoril Praia, Olhanense e Sporting de Braga.

Com os três pontos conquistados, o Shakhtar Donetsk segue na liderança do campeonato com 47 pontos em 17 jogos, a larga distância do principal perseguidor, o Dínamo Kiev, que soma 33 pontos em 16 jogos e joga no domingo com o terceiro classificado, o Zorya Luhansk.