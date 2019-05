Ucrânia: Shakhtar goleia e reforça liderança

O Shakhtar Donetsk, do treinador português Paulo Fonseca, goleou este sábado o Lviv por 5-0 e dilatou a vantagem na liderança do campeonato ucraniano, a cinco jornadas do final.A equipa de Donetsk, bicampeã em título, tem agora mais nove pontos -- quando faltam disputar 15 - do que o Dínamo Kiev, segundo classificado, que hoje empatou a 1-1 na receção ao Oleksandria.Foi a 21.ª vitória em 26 jogos para o Shakhtar, desta vez com um autogolo de Tavares (17'), e golos de Wellington (51'), Bolbat (55'), Kovalenko (63') e Alan Patrick (76').Na Ucrânia, Paulo Fonseca procura a conquista do seu terceiro campeonato, num palmarés em que conta também com duas taças e uma supertaça.