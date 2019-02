Ucrânia: Tetê está a caminho do Shakhtar e não deixa saudades ao treinador do Grémio

Tetê, de 19 anos, prepara-se para ser o próximo brasileiro confirmado como reforço do Shakhtar Donetsk. A equipa orientada por Paulo Fonseca vai pagar cerca de 10 milhões de euros ao Grémio e parece que a saída não fez grande mossa. Pelo menos ao treinador Renato Gaúcho. Isto porque o técnico não gostou que o jogador tivesse exigido a inclusão na equipa principal depois da participação no Mundial Sub-20 com a camisola do Brasil."Enquanto eu for o treinador, o jogador da formação vai chegar à primeira equipa no momento em que demonstrar que tem condições. Não adianta empresário vir reclamar e o amiguinho falar. Não é porque foi para a seleção que tem de jogar comigo. No grito não cola. Dizer que só fica se for da primeira equipa… Boa viagem. Serve para qualquer jogador da formação, tem de provar que tem condições de receber a oportunidade. Nem a pedido do presidente vou aceitar. Apoiei a venda", garantiu Renato Gaúcho.Na conferência de despedida do Grémio, Tetê lamentou a decisão do treinador. "No momento em que fui convocado para a seleção, criei a expectativa de que voltaria para a equipa principal. Quando soube que isso não iria acontecer em 2019 fiquei muito triste", atirou o jogador.