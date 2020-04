UEFA ameaça excluir clubes das provas europeias

A pandemia do Coronavírus levou a Liga belga decidiu atribuir o título de campeão ao Club Brugge, numa decisão que não agradou à UEFA, organismo que tutela o futebol europeu e que alertou logo para que nenhum país o faça. Agora, num comunicado assinado pelo presidente do organismo, Aleksander Ceferin, e Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da Associação de Clubes Europeus, esclareceram que é preciso cumprir "as regras" e que, se tal não acontecer, poderão haver penalizações.





"Acreditamos que o futebol possa reiniciar-se nos próximos meses, com condições que serão estabelecidas pelas autoridades públicas e qualquer decisão de abandonar as competições nacionais é, nesta altura, prematura e injustificada. Um fim prematuro irá trazer dúvidas sobre o cumprimento das regras", escreveram os responsáveis de ambos os organismos.Além disso, a UEFA também já deixou claro que terá o poder de "avaliar o direito dos clubes serem admitidos nas competições europeias da UEFA 2020/21, de acordo com as regras aplicáveis a cada competição".