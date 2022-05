UEFA aprova "aumento substancial" no programa de solidariedade e desenvolvimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA aprovou esta quarta-feira um "aumento substancial" no programa de solidariedade e desenvolvimento do futebol europeu, que será dotado de 935 milhões de euros (ME) para o ciclo 2024-2028, um acréscimo de 21% em relação ao quadriénio anterior.

O programa, designado HatTrick VI, foi anunciado durante o 46.º congresso ordinário do organismo regulador do futebol europeu, e representa um aumento de 160 ME relativamente ao antecessor, HatTrick V, que vigora entre 2020 e 2024 e dispõe de 775 ME.

"Cada federação nacional poderá, portanto, receber até 17 milhões de euros ao longo de quatro anos. (...) Desde a sua criação, em 2004, o HatTrick investiu cerca de 2,5 mil milhões de euros no futebol europeu", indicou a UEFA, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O programa apoiou as federações na criação de programas de educação e desenvolvimento, responsabilidade social, formação em arbitragem e treinadores, além do financiamento de infraestruturas para o futebol, como campos, estádios, centros de treinos e sedes.

Durante o congresso foi também apresentada uma atualização sobre o futebol feminino na Europa, na qual é observada um "notável crescimento", com "números recorde de assistências, números impressionantes de venda de bilhetes e aumento do interesse por parte de adeptos, patrocinadores e cadeias de transmissão" na Liga dos Campeões e no Europeu de 2022, que se disputa em julho, em Inglaterra.

"Os delegados foram informados de que os jogos da fase final da principal prova feminina de seleções da UEFA deste verão serão transmitidos em 195 territórios através de 63 parceiros de transmissão, para alcançar uma audiência global prevista de mais de 250 milhões. Além disso, mais de 396.000 ingressos já foram adquiridos por adeptos de 95 países", informou o organismo.

O congresso da UEFA, cuja próxima edição se realiza em Lisboa, em 05 de abril de 2023, aprovou também o relatório do presidente do Comité Executivo e o relatório da Administração de 2020/21, bem como as demonstrações financeiras de 2020/21 e o orçamento financeiro para 2022/23.