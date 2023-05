UEFA define novas regras de segurança para finais europeias

A UEFA apresentou esta sexta-feira um "plano de ação" que visa reestruturar as medidas de segurança em finais europeias, na sequências dos incidentes com os adeptos do Liverpool da final da Liga dos Campeões da época passada.O organismo que rege o futebol europeu criou um 'Grupo de Controlo de Incidentes', que ficará incumbido de gerir todas as medidas de segurança em torno dos jogos mais importantes. Além de se comprometer a reforçar os próprios meios de segurança nos estádios, também passarão para a alçada exclusiva da UEFA as medidas de controlo de multidões e de validação dos bilhetes, que vão passar a ser comercializados exclusivamente em formato digital. Medidas a aplicar já nas finais da presente temporada.Recorde-se que, em fevereiro, uma comissão independente liderada por Tiago Brandão Rodrigues considerou a UEFA como culpada pelos incidentes que deixaram milhares de adeptos do Liverpool retidos fora do Stade de France antes da final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, na altura, com muitas queixas sobre a ação da polícia francesa. O organismo presidido por Aleksander Ceferin tinha até à próxima segunda-feira para apresentar um relatório com medidas para prevenir novos incidentes do género.