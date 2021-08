Ronaldo e Messi fora dos nomeados para jogador do ano da UEFA

A UEFA divulgou esta quinta-feira os candidatos ao prémio de melhor jogador do ano, que será entregue a um jogador do Chelsea ou do Manchester City, respetivamente o vencedor e o finalista da última edição da Liga dos Campeões.





Nomeados estão N'Golo Kanté e Jorginho, dos blues, e Kevin de Bruyne dos citizens.Messi e Cristiano Ronaldo, 'habitués' nestas andanças, ficaram fora dos três finalistas.Os vencedores serão anunciados na cerimónia do sorteio da fase de grupos da Champions, que terá lugar na quinta-feira, 26 de agosto, no Centro de Congressos Haliç, em Istambul.4.º Lionel Messi (Barcelona, agora no Paris e Argentina) – 148 pontos5.º Robert Lewandowski (Bayern Munique e Polónia) – 140 pontos6.º Gianluigi Donnarumma (AC Milan, agora no PSG e Itália) – 49 pontos7.º Kylian Mbappé (PSG e França) – 31 pontos8.º Raheem Sterling (Man. City e Inglaterra) – 18 pontos9.º Cristiano Ronaldo (Juventus e Portugal) – 16 pontos10.º Erling Haaland (B. Dortmund e Noruega) – 15 pontosA UEFA vai na mesma cerimónia atribuir outros prémios, em outras categorias, com Rúben Dias e Bruno Fernandes a poderem conquistar troféus.Hermoso, Martens, PutellasGuardiola, Mancini, TuchelCortés, Gerhardsson, HayesCourtois, Ederson, MendyAzpilicueta, Rúben Dias, RüdigerDe Bruyne, Jorginho, KantéHaaland, Lewandowski, MbappéBerger, Endler, PañosEriksson, Mapi Léon, ParedesBonmatí, Ji, PutellasGraham Hansen, Hermoso, MartensCavani, Bruno Fernandes, Gerard Moreno