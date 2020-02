UEFA e Conmebol reúnem-se para estudar projetos de cooperação

Os responsáveis pela UEFA e pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) agendaram uma reunião para a próxima quarta-feira, em Genebra, para estudarem projetos de cooperação.

Esta reunião, que raramente tem ocorrido entre as duas instâncias continentais do futebol, permitirá, segundo uma fonte da UEFA, analisar e coordenar projetos de cooperação em relação ao futebol feminino e programas de formação de jogadores e de treinadores.

Da agenda da reunião constam vários temas a debate, nomeadamente a coordenação de calendários e o futuro Campeonato do Mundo de Clubes, com a participação de 24 equipas e projetado para a China em 2021 sob a égide da FIFA, cuja realização está longe de recolher consensos, sobretudo por causa do calendário.

A realizar-se, será a primeira edição desta competição, a qual tem sido uma aposta do atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, e já teve a luz verde do Conselho do organismo em março do ano passado, em Miami.

No entanto, a UEFA tem-se oposto à sua concretização pela concorrência direta que fará à Liga dos Campeões Europeus, e acusa Infantino de falta de transparência neste processo.

Nesta luta contra a realização da nova competição, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, parece ter encontrado um aliado no presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que não gostou que Infantino tivesse negociado diretamente com os clubes sul-americanos a sua participação no Campeonato do Mundo de Clubes.