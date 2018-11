UEFA e ECA querem preservar legado de Benfica e FC Porto

O presidente da UEFA reiterou numa entrevista à BBC que a Superliga Europeia não vai ver a luz do dia. Um documento revelado pelo Football Leaks revelava a existência de negociações secretas levadas a cabo por vários clubes no sentido de criar uma nova competição, algo que Aleksander Ceferin garante que não vai contecer."Temos algumas ideias, mas a criação de uma Superliga está fora de questão. Não vai acontecer. É pura ficção", referiu o líder do órgão máximo do futebol europeu ao jornal britânico. Andrea Agnelli, 'chairman' da Associação Europeia de Clubes (ECA), alinhou pelo mesmo diapasão: "Posso confirmar que nunca vimos, nunca discutimos nem nunca estivemos envolvidos na criação deste documento."O também presidente da Juventus lembrou ainda os exemplos de Celtic, FC Porto, Benfica, Ajax e Anderlecht. "Será nosso dever preservar as grandes heranças do futebol europeu. Por outro lado, sabemos que é preciso salvaguardar mercados e pensar nos emergentes", vincou Agnelli relativamente a uma possível terceira competição de clubes da UEFA - depois da Liga dos Campeões e da Liga Europa -, que será discutida em dezembro.