UEFA estuda mudanças na Champions e Liga Europa: pré-eliminatórias podem ter só um jogo

A UEFA está a avaliar os moldes da Liga dos Campeões e da Liga Europa do próximo ano. A entidade já anunciou que esta época ambas as competições vão terminar em agosto e, por isso, as edições de 2020/21 vão começar sempre mais tarde. Desta forma, esperam-se mudanças substanciais, até porque o Campeonato da Europa de 2021 (começa em junho) também complica o calendário.





Segundo o 'Times', a forma mais fácil será reduzir o número de eliminatórias. Nesse sentido, a UEFA está a considerar disputar as qualificações recorrendo a um único jogo em campo neutro. A outra opção em cima da mesa é que seja apenas disputada a última ronda, com os clubes de maior coeficiente. As restantes equipas seriam compensadas financeiramente por não terem acesso às pré-eliminatórias.O verdadeiro problema não está na Liga dos Campeões, já que 24 das 32 equipas estarão apuradas com antecedência. Na Liga Europa, só 17 têm lugar fixo à partida.