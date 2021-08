UEFA estuda substituir Fair Play Financeiro por sistema ao estilo da NBA

Depois da aplicação de um sistema de Fair Play Financeiro que tanta polémica deu e que, em vários casos, não teve o resultado desejado e esperado, a UEFA estará a preparar novas medidas para limitar as diferenças entre os clubes ricos e os demais, sendo a mais importante a eventual entrada em cena de um sistema de teto salarial, ao estilo daquilo que se vê nos principais campeonatos norte-americanos, como na NFL e NBA. A proposta, apresentada pelo 'The Times', será votada no próximo congresso do organismo, a realizar-se em setembro, podendo entrar em vigor em 2022/23.





De acordo com as informações adiantadas, a ideia da UEFA passa por limitar os clubes a investir um máximo de 70% das suas receitas anuais em salários. Quem passar esse teto salarial será penalizado, com um chamado imposto de luxo, que será pago à UEFA, que por sua vez o distribuirá pelos restantes clubes europeus.A ideia será utilizar este novo teto salarial em substituição do atual modelo de Fair Play Financeiro, que obriga os clubes a ter as contas equilibradas no balanço das últimas três épocas, mas que tem sido bastante contestado, especialmente após os investimentos milionários de equipas como Manchester City ou, mais recentemente, do Paris SG.