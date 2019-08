UEFA impõe limites aos preços para os adeptos visitantes na Champions e Liga Europa

A UEFA estabeleceu um teto máximo para os preços dos bilhetes dos adeptos visitantes nos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, anunciou esta sexta-feira o organismo que tutela o futebol do Velho Continente.Assim, um ingresso para visitante não pode ultrapassar os 70 euros na Champions, ou os 45 na Liga Europa. Estes preços representam a categoria mais baixa existente nas respetivas finais.Os clubes já estavam obrigados a não vender bilhetes aos visitantes acima do preço praticado para os adeptos da casa nos setores equivalentes. As exceções são as entradas para detentores de lugar anual, sócios e pacotes promocionais.Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, destacou a medida: "Os adeptos são a essência do jogo. Queremos garantir que possam ir aos jogos fora e contribuir para que o ambiente dentro dos estádios seja tão especial".Além desta medida, a UEFA anunciou ainda o prolongamento do prazo de inscrição nas suas provas de 2 para 3 de setembro.