UEFA junta-se à 'France Football' na atribuição da Bola de Ouro

A UEFA vai juntar-se à 'France Football' na atribuição anual da Bola de Ouro já a partir de 2024. O acordo com o grupo Amaury, detentor da revista francesa e do jornal 'L'Équipe', foi oficializado esta sexta-feira.Segundo foi revelado por ambas as partes, o grupo Amaury mantém os direitos sobre o troféu e vai continuar a organizar e supervisionar o sistema de votação. A UEFA, por sua vez, entra com a sua experiência futebolística, com a comercialização dos direitos globais e a organização da gala anual.Vão ser acrescentados dois prémios ao programa já existente, o de treinador e treinadora do ano. De resto mantêm-se os troféus de melhor jogador, jogadora, melhor futebolista sub-21, melhor guarda-redes, melhor marcador da época anterior, melhor clube (masculino e feminino) e o prémio Sócrates, que destaca o trabalho humanitário.A Bola de Ouro é um prestigiado troféu que reconhece o melhor futebolista do ano e é entregue desde 1956. Cristiano Ronaldo já a recebeu cinco vezes e Lionel Messi, o recordista, foi premiado em 8 ocasiões, incluindo este ano.