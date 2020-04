UEFA mantém designação Euro'2020 para 2021

O Comité Executivo da UEFA determinou, esta quinta-feira, após reunião por vídeo-conferência, que Campeonato da Europa, adiado para o próximo ano devido ao surgimento do novo coronavírus, irá manter a designação Euro'2020.

"Após o adiamento da UEFA Euro'2020 para o verão de 2021 e uma profunda revisão interna, bem como várias discussões com parceiros, o Comité Executivo decidiu que a prova manterá a designação de UEFA Euro'2020", confirma o organismo.

O objetivo desta decisão por parte do Comité Executivo assenta na celebração do sexagenário aniversário do Campeonato europeu de futebol, bem como de não destruir o material e grafismos criados para a ocasião.

"Esta decisão está alinhada com o compromisso da UEFA tornar o Euro'2020 sustentável e de não adicionar maiores quantidades de resíduos. Aquando do anúncio do adiamento do torneio, já tinha sido produzido muito material com grafismo específico. Uma mudança do nome do evento significaria a destruição desse material e a produção de outro", conclui.