UEFA não retira sanções a Juventus, Barcelona e Real Madrid

A UEFA contrariou a decisão tomada pelo Tribunal Mercantil de Madrid, na passada sexta-feira, e não retirou as sanções aos clubes envolvidos na Superliga Europeia. O tribunal fixou que o organismo que tutela o futebol europeu teria de revogar, com efeito imediato, todos os processos disciplinares instaurados a Real Madrid, Barcelona e Juventus - que ainda estão ligados à Superliga -, bem como aos restantes nove clubes (Milan, Arsenal, At. Madrid, Chelsea, Inter, Liverpool, City, United e Tottenham) que faziam parte do projeto.

O caso prossegue nas instâncias judiciais, sendo que uma fonte próxima da UEFA garantiu ao ‘The Times’ que a organização liderada por Ceferin espera ganhar a disputa pelo processo no Tribunal de Justiça da União Europeia.