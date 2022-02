UEFA 'obrigada' a entrar em batalha judicial por causa de... uma pizza de cogumelos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pizza Wolke (@pizza_wolke)

O que se vive por estes dias na Alemanha é, no mínimo, inusitado. A UEFA entrou numa batalha judicial contra um restaurante no mesmo país graças a uma pizza chamada "Champignons [cogumelos] League", algo que, alega o organismo do desporto, se assemelha em demasia ao nome de uma das suas competições mais famosas, a Champions League.Numa publicação nas redes sociais, o restaurante 'Pizza Wolke' divulgou a imagem de uma carta que recebeu a alertar para as semelhanças entre o prato e... a competição.









No entanto, o estabelecimento parece não ter planos para alterar a ementa. "Estamos honrados! Isto só serve para nos mostrar que estamos mesmo no caminho certo. Vamos ver até onde a UEFA chega! Comprem a melhor pizza de cogumelos do Mundo!", pode ler-se na mensagem escrita pelo restaurante, junto à carta anexada.