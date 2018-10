UEFA opõe-se a ideias megalónamas do presidente da FIFA

Aconteceu aquilo que se previa, a UEFA e os principais clubes europeus opuseram-se terminantemente às intenção de Gianni Infantino de criar uma megaprova de clubes, que pode ser uma ameaça à Liga dos Campeões, bem como à criação de uma Liga das Nações global. A posição do organismo europeu e da Associação Europeia de Clubes foi exposta no congresso da FIFA, que decorre no Ruanda.Ficou então acordado que será criado um grupo de trabalho com vista a analisar com maior detalhe a viabilidade e as eventuais vantagens destas sugestões da FIFA. Foi a melhor maneira que Infantini encontrou para evitar que os representantes europeus fizessem aquilo que prometeram, ou seja, abandonar o congresso quando as novas competições fossem discutidas.