UEFA pode barrar clubes indicados pelas federações para acesso às competições europeias

O Comité Executivo da UEFA, reunido esta quinta-feira, apontou que o "cenário ideal" para o futebol europeu seria a retoma e conclusão das competições nacionais atualmente suspensas devido ao novo coronavírus.

Contudo, se o campeonato nacional terminar por "problemas de calendarização" ou até mesmo "motivos legais" podem levar as Federações a determinar os clubes que poderão incluir-se nas competições europeias de 2020/21.

Os procedimentos de escolha, de acordo com o comunicado emitido pela UEFA, deverão centrar-se em "princícipios objetivos, transparentes e não-discriminatórios". Caso contrário, o organismo que rege o futebol europeu será obrigado a intervir.

"O procedimento para a escolha de clubes deve basear-se em princípios objetivos, transparentes e não-discriminatórios. Em última instância, as Federações e Ligas devem ter a capacidade para decidir a classificação final das suas competições nacionais, sempre tendo em conta as circunstâncias específicas de cada competição", aponta, adicionando: "A determinação final sobre vagas elegíveis para as competições de clubes da UEFA deve ser confirmadas pelos órgãos competentes relevantes a nível nacional."

Eis os momentos em que a UEFA poderá recusar ou avaliar propostas de clubes por parte das federações:

"As competições nacionais não terem terminado prematuramente com base nos motivos enumerados nestas diretrizes da UEFA ou com base em qualquer outro motivo legítimo de saúde pública;

Os clubes terem sido escolhidos após um procedimento que não tenha sido objetivo, transparente e não-discriminatório, dessa forma não se considerando que os clubes escolhidos se qualificaram com base no mérito desportivo", ou ainda caso "exista a perceção pública de injustiça na qualificação do clube", finaliza.