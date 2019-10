UEFA pune Lazio com interdição parcial do estádio por comportamento racista

A Lazio foi punida com encerramento de quatro secções das bancadas inferior e superior na curva norte do Estádio Olímpico de Roma, na receção ao Celtic Glasgow, devido a "comportamento racista" dos adeptos.A sanção foi esta quarta-feira divulgada pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, face ao que considerou comportamento racista dos adeptos da Lazio no jogo da Liga Europa, diante do Rennes, em 3 de outubro, que os italianos venceram por 2-1.A UEFA impôs também uma multa de 20.000 euros ao clube, a realização de um jogo à porta fechada com pena suspensa e a obrigatoriedade da colocação de uma tarja com a ilustração de #EqualGame nas bancadas fechadas no jogo com o Celtic, em 7 de novembro.A UEFA tinha aberto um inquérito na sequência do jogo com o Rennes, depois de os adeptos da Lazio terem efetuado a saudação nazi.O clube reagiu em comunicado, considerando que a decisão da UEFA "é muito prejudicial" e "severa" e que não teve em conta a condenação que o clube fez em relação "a comportamentos racistas odiosos de alguns irresponsáveis".