UEFA replica formato da Liga das Nações na qualificação para o Euro'2024 de sub-19

A fase de qualificação para o Campeonato da Europa de futebol de sub-19 de 2024 será disputada num novo formato, idêntico ao da Liga das Nações, anunciou esta sexta-feiera a UEFA em comunicado.

De acordo com o organismo, as seleções serão integradas em três divisões, com base no coeficiente do escalão de sub-19, num modelo de quatro rondas de qualificação em mini-torneios, com anfitriões nomeados após cada sorteio.

A Liga A terá 20 equipas, as quais serão divididas em quatro grupos de cinco, enquanto a Liga B incluirá quatro seleções em cada um dos quatro grupos, num total de 16 formações. O escalão mais baixo, a Liga C, será disputado por até 19 equipas, com grupos de três ou quatro equipas, dependendo do número de entradas.

No final das primeira, segunda e terceira rondas de qualificação haverá promoções e despromoções nas Ligas A, B e C.

A quarta e última ronda de apuramento apenas será disputada pelas 20 seleções que estiverem na Liga A, daqui saindo as sete equipas (cinco vencedores dos grupos e os dois melhores segundos classificados), que se vão juntar ao anfitrião na fase final da prova, em 2024.

A fase final continuará a ser realizada nos atuais moldes, ou seja dois grupos de quatro equipas, com os primeiros colocados a apurarem-se para as meias-finais.

O formato de apuramento para os próximos campeonatos da Europa de sub-19, em 2022, na Eslováquia, e em 2023, manter-se-á de acordo com o sistema atual.

Portugal venceu o Europeu de sub-19 por uma vez, em 2018, numa final diante da Itália, depois de ter conquistado em duas ocasiões o Europeu de sub-18 (1994 e 1999), prova que antecedeu a atual competição e que realizou até 2001.