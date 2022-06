UEFA suspende Leonardo por um jogo por incidentes no final do Real Madrid-PSG

A UEFA anunciou esta sexta-feira que o antigo diretor desportivo do Paris Saint-Germain Leonardo foi sancionado por "conduta antidesportiva" com um jogo de suspensão, após incidentes no embate dos franceses com o Real Madrid, na Liga dos Campeões de futebol.

Os factos reportam ao 3-1 sofrido pelos parisienses no Santiago Bernabéu, que os eliminou nos oitavos de final da Liga dos Campeões e no qual Leonardo foi aos balneários discutir com os árbitros do encontro.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu agora sancioná-lo com um jogo de castigo, embora o brasileiro já tenha sido despedido dos campeões franceses, que o substituíram pelo português Luís Campos.