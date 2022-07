UEFA vai permitir adeptos em pé nos jogos europeus de equipas inglesas, alemãs e francesas

A UEFA anunciou esta quarta-feira o lançamento de um programa que visa analisar o uso de lugares em pé nas bancadas dos jogos das competições europeias da presente temporada. De acordo com o comunicado do organismo, esta iniciativa surge no seguimento de um estudo independente encomendado ao Politecnico di Milano "para examinar a prevalência, o quadro regulamentar nacional, tecnologias e gestão de segurança da existência de lugares em pé no futebol profissional na Europa."Aprovado pelo Comité Executivo da UEFA, este programa irá inicialmente ser restrito aos jogos de equipas dos cinco primeiros países do ranking UEFA que tenham o uso de lugares em pé autorizado e implementado a nível nacional. No caso será apenas aberto a Inglaterra, Alemanha e França, já que em Espanha e Itália essa medida ainda não é possível de ser implementada. De acordo com o comunicado, estarão englobados neste programa os jogos da fase de grupos e da fase a eliminar até às meias-finais das competições masculinas de clubes (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League).O objectivo, escreve a UEFA, "é avaliar se e em que condições a utilização de lugares em pé pode ser reintroduzida nas competições da UEFA de forma segura." Todo este processo será analisado ao longo da época por especialistas independentes, "por forma a avaliar as diferentes dinâmicas entre adeptos nacionais e estrangeiros, bem como as implicações de segurança associadas a esta forma de ver jogos". No final será feita uma coletânea dos relatórios apresentados e a UEFA decidirá com base nisso.