UEFA voltou a reunir-se com a federações: decisões só quinta-feira

A UEFA reuniu-se esta terça-feira de novo com os representantes das 55 federações por vieoconferência, tendo estado em análise de variedade de opções de calendário, cobrindo jogos de seleções nacionais e de clubes.





De acordo com o comunicada da UEFA, "houve uma forte recomendação dada para finalizar as competições nacionais da primeira divisão e as taças nacionais, mas alguns casos especiais serão ouvidos após o desenvolvimento de directrizes sobre a participação em competições europeias - no caso de uma liga cancelada."Não foram tomadas decisões. Quinta-feira o Comité Executivo da UEFA reúne-se e então aí poderá haver novidades.O financiamento das Federações Nacionais através do programa "Hat Trick" da UEFA também foi um dos assuntos discutidos esta terça-feira.