Ulsan e Jeonbuk Motors de José Morais empatam no 1.º jogo da final da Taça da Coreia do Sul

O Ulsan e o tetracampeão Jeonbuk Motors, treinado pelo bicampeão português José Morais, empataram esta quarta-feira a 1-1 na primeira mão da Taça da Coreia do Sul, com golos brasileiros de Murilo e Júnior Negrão.

Murilo marcou para o Jeonbuk Motors aos 50 minutos, mas a vantagem do campeão em casa do 'vice' Ulsan, equipas que terminaram a K League separados por três pontos, durou apenas 10 minutos, uma vez que o compatriota Júnior Negrão empatou a 1-1 aos 60.

A equipa orientada por José Morais recebe no domingo o Ulsan, no decisivo encontro da segunda mão da Taça.

Depois da conquista do campeonato, José Morais, de 55 anos, tenta a 'dobradinha' com o triunfo na Taça. Do palmarés do treinador português, que revalidou o título sul-coreano, faz ainda parte uma Liga tunisina em 2008/09, ao serviço do Espérance de Tunis.

José Morais, que coadjuvou José Mourinho no Inter Milão, no Real Madrid e no Chelsea, chegou ao emblema sul-coreano em novembro de 2018, depois de ter deixado os ucranianos do Karpaty Lviv.

Antes, comandou Benfica B, Estoril, Académico de Viseu e Santa Clara, contando passagens por clubes de outros nove países (Alemanha, Suécia, Jordânia, Arábia Saudita, Tunísia, Turquia, Grécia, Inglaterra e Ucrânia) e pela seleção do Iémen.