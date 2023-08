Ultras do Wisla Cracóvia atacam guarda-redes de equipa rival durante festival

É uma das notícias mais chocantes do último fim de semana. O guarda-redes Kewin Komar, do Puszcza Niepolomice, foi atacado e agredido por elementos de um grupo de apoio radical do histórico Wisla Cracóvia este sábado à noite, enquanto estava num festival organizado pelos bombeiros de Wisnicz Maly, a 50 quilómetros de Varsóvia. De acordo com o portal 'SportoweFakty', o ataque terá ocorrido depois de alguns elementos do 'Mloda Ferajna' - a falange de apoio mais radical do clube - terem reconhecido o guarda-redes, que meses antes tinha sido figura no encontro que ditou a permanência do Wisla na segunda divisão e a consequente subida do Puszcza Niepolomice.Ora, terá sido precisamente por esse papel de destaque que o guardião, de apenas 20 anos, terá sido atacado. De acordo com testemunhas citadas pelo referido site, os atacantes inicialmente terá ameaçado o guarda-redes, passando depois à violência, com gritos a apontar que aquele ataque se devia efetivamente ao que fizera no playoff. Komar conseguiria escapar dos atacantes com a ajuda de alguns dos bombeiros que estavam no local e foi em seguida ao hospital, onde viria a dar de caras novamente com elementos do mesmo grupo. Aí, terá sido ameaçado de que seria alvo de represálias caso apresentasse queixa - terão dito que descobririam onde morava e iriam a sua casa. Nesse momento, por temer pela sua vida e pela da sua família, o jovem guarda-redes terá dito ao médico que bateu com a mão na parede para justificar os ferimentos. Quando recebeu alta, decidiu então voltar a casa, sendo surpreendido aí com a presença de um numeroso grupo de hooligans munidos de catanas, algo que o levou a chamar a polícia.Ao que tudo indica, nesse momento não terá apresentado queixa pelo sucedido, até que esta segunda-feira, depois de ter sido examinado pelo seu clube, acabou por ser obrigado a fazê-lo, já que as lesões sofridas o deixarão fora de jogo por algumas semanas.A situação abalou o futebol polaco e levou a tomadas de posição oficiais de ambos os clubes. O Wisla, um clube histórico com 14 títulos de campeão nacional no seu currículo, expressou em comunicado o seu repúdio pelos atos de violência e garantiu colaboração com as autoridades para apurar responsabilidades. Já o Puszcza Niepolomice, também em comunicado, garantiu apoio total ao jogador e uma luta até ao fim para encontrar os responsáveis por este caso.