Um 2022 com dois Mundiais? É o que está na agenda da FIFA

A pandemia levou ao adiamento ou cancelamento de várias competições de futebol, o que obrigou necessariamente ao ajustamento dos calendários. Uma das competições afetadas foi o Euro'2020, que passou para as mesmas datas (11 de junho a 11 de julho) mas do próximo ano. Ora, essa seria a altura em que ocorreria o novo Mundial de Clubes, que, de acordo com a 'Marca', pode agora ser disputado em 2022.





Caso tal venha a confirmar-se, 2022 contará assim com dois Mundiais. Primeiro o de clubes, algures no verão, na China, e depois o de seleções, agendado para o inverno. No caso da competição de seleções, recorde-se que já estava previsto a mesma ser nos meses de novembro e dezembro, de forma a fugir ao intenso calor do verão do Qatar.Assim sendo, a normalidade das competições internas e internacionais de clubes apenas começará a ser reposta no arranque da temporada 2023/24. Até lá, entre covid-19 e acertos relacionados com o Mundial do Qatar, os adeptos terão de