Um adepto detido e 60 identificados em confrontos antes do Valencia-Barcelona

Um elemento de uma claque radical do Barcelona foi este sábado detido e 60 foram identificados após confrontos com adeptos do Valencia junto ao estádio Mestalla, antes do encontro entre as duas formações, para a liga espanhola.

Os incidentes começaram por volta do meio-dia, quando os adeptos da claque ultra Boixos Nos chegaram às imediações do estádio, onde já se encontravam adeptos do clube da casa.

Imagens dos incidentes divulgadas nas redes sociais mostram os adeptos a agredirem-se com vários objetos, como garrafas, mesas e cadeiras, dos bares da zona, e a lançarem engenhos pirotécnicos.

O Barcelona, líder da liga espanhola, de Nelson Semedo, em igualdade (43 pontos) com o Real Madrid visita hoje o Valência, oitavo classificado (31), equipa na qual alinham os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.