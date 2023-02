«Um jogador com a qualidade de João Cancelo tem de jogar»

Rony Lopes representa os franceses do Troyes Rony Lopes representa os franceses do Troyes

Em entrevista à Eleven Sports, Rony Lopes analisou a mudança de João Cancelo do Manchester City - clube que Rony Lopes também representou - para o Bayern Munique."Tive a sorte estar um bocado com o Cancelo nas últimas férias. Acho que estava a precisar de mudar, o Mundial não correu como esperava. E no City não estava a jogar, não sei o porquê. E um jogador com a qualidade dele tem de jogar. O Bayern mostrou interesse e acho que ele tomou uma boa decisão. E só lhe desejo que corra bem. Acho que o Real Madrid também seria um bom passo, mas acho que também está numa grande equipa", atirou o jogador português, atualmente a representar o Troyes.João Cancelo e Rony Lopes jogaram juntos na formação do Benfica.