Um mês de pesadelo: foram com o Independiente Medellín à Argentina e não conseguem voltar à Colômbia

Do sonho de conhecer 'La Bombonera' e acompanhar a equipa do coração num jogo da Taça Libertadores ao pesadelo que já dura há quase um mês. Um grupo de 15 adeptos colombianos desespera desde meados de março para regressar à Colômbia, depois do jogo entre o Independiente de Medellín e o Boca Juniors, no passado dia 11.





O grupo, que viajou para a Argentina e viu o Independiente Medellín perder por 3 -0 , ainda não conseguiu voltar para casa.Segundo conta a Reuters, o pesadelo destes 15 adeptos começou a 17 de março, quando tentaram atravessar a fronteira com a Bolívia, mas foram impedidos e colocados em isolamento numa escola de La Quiaca, na província de Jujuy, durante duas semanas.Após a quarentena, viajaram para Buenos Aires num autocarro disponibilizado pelo governador de Jujuy e o que parecia ser o início do fim do pesadelo, não foi."O governador de Jujuy [Gerardo Morales] mentiu-nos. O autocarro foi enviado por eles, mas ao chegar a Buenos Aires, pararam-nos e mantiveram-nos retiros durante seis horas. Não sabiam da nossa chegada. Saímos de La Quiaca às 10 da manhã... e só à meia-noite somos alojados num hotel", contou Cristian Ramírez, um dos 15 colombianos, à agência Reuters."Estamos à espera, não sabemos de mais nada... disseram-nos que o pessoal do departamento de imigração nos ía visitar, que teríamos cuidados médicos, mas não sabemos o que esperar", referiu ainda Ramírez.