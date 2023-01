Um mês depois, internacional australiano finalmente recebeu a camisola de Giroud

View this post on Instagram A post shared by Jason Cummings (@jasoncummings35)

Foi uma das histórias que deu que falar em pleno Mundial'2022. Depois do duelo entre Austrália e França, Jason Cummings e Olivier Giroud viram-se envolvidos numa pequena polémica por causa da alegada nega do francês em dar a sua camisola ao australiano. Na altura houve uma troca de acusações insólita , mas parece que tudo acabou em bem. Agora, um mês depois, o australiano recebeu finalmente o objetivo desejado [ainda que do AC Milan] e não deixou de partilhar o momento nas redes sociais."Que lenda, Giroud! Finalmente coloquei as minhas mãos na tua camisola. O teu inglês é melhor do que o meu francês, mon frère [meu irmão]. Tipo impecável. Desejo-te o melhor para a temporada. Desfruta da Vegemite [alcunha para a camisola da Austrália], mano", escreveu Cummings, na rede social Instagram, numa publicação mostra também Giroud com a sua camisola da seleção australiana.