Um painel de ouro: congresso junta Pochettino, Wenger, Valverde e outros treinadores

Madrid preparava-se para receber, a 11 e 12 de junho, o 'Golden Coach Congress'. Uma conferência que, devido à Covid-19, terá de ser online. Mauricio Pochettino, antigo treinador do Tottenham, Arsène Wenger, Erneste Valverde, Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Jose Antonio Camacho e Clarence Seedorf são alguns doss técnicos convidados. O futebol feminino será representado por Maria Vargas e Toña Is e haverá espaço para os temas da preparação física, metodologia, tática, direção desportiva e muito mais. A ideia partiu de Aitor Karanka, ex-adjunto de José Mourinho no Real Madrid.





Pocas veces se les ha podido ver juntos. Pero en #GoldenCoachCongress todo es posible.



Vicente del Bosque, Fernando Hierro, José Antonio Camacho y @JaviClemente_ participarán en nuestra mesa redonda de ex seleccionadores de La Roja.



¡Lujazo! ? pic.twitter.com/4Pvf5P9kvd — Golden Coach Congress (@GoldenCongress) May 28, 2020

"Depois de tantos anos no futebol criei boas relações com várias pessoas. Vi que era um bom momento, porque foi tudo antes da Covid-19. O objetivo é formarmo-nos como treinadores com a experiência de Arsène Wenger, Ernesto Valverde, Mauricio Pochettino e mais nomes. Levo cerca de sete anos de treinador e a formação é fundamental. Partilhar informação permite-nos criar vínculos entre todos", explica Aitor Karanka aAté porque, como defende o técnico espanhol, a aprendizagem é contínua. "Cada um tem a sua metodologia, ideia de jogo e forma de trabalhar, mas comecei a carreira como treinador em Inglaterra e partilhei o que chamam de terceira parte, os momentos depois do jogo, com o treinador e equipas técnicas do adversário. E isso abre horizontes. Quando és treinador não podes fazer o mesmo quando estás em Inglaterra, Espanha ou Portugal. Aprendes com outros treinadores e isso faz-te evoluir. Muitos deles são grandes amigos e desde o primeiro momento ficaram encantados de participar neste congresso. Isso é o mais importante, que gente deste nível humano e profissional se coloque à disposição desde o primeiro minuto", reforça Aitor Karanka.E depois do ‘Golden Coach Congress’ e da partilha de conhecimento de e para treinadores, Aitor Karanka espera voltar ao ativo. "Já são 16 meses sem treinar. Não sou um daqueles treinadores que não conseguem estar parados e sinto-me tranquilo. Passo muito tempo com a família, algo que não consigo quando estou a treinar, mas claro que já são 16 meses e se surgir algo que interesse…", lembra Aitor Karanka, que deixou o Nottingham Forest em maio de 2019