Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Um registo para esquecer: Jorge Jesus venceu apenas um dos últimos nove clássicos Fenerbahçe caiu com estrondo frente ao Galatasaray; último triunfo de JJ foi diante do Sporting por 4-3... com os leões já campeões





• Foto: Reuters