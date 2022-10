Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Um treinador português pode vencer a Taça Sul-Americana: «Seria a cereja no topo do bolo!» Ricardo Pereira é o técnico de guarda-redes do Independiente del Valle, que disputa hoje a final diante do São Paulo





• Foto: Independiente del Valle