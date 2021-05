«Uma cadeira de rodas de manhã»: o 'pedido' de Robben sempre que lhe perguntam se precisa de algo

Arjen Robben voltou este domingo à titularidade pelo Groningen e pontuou esse retorno com duas assistências que ajudaram a sua equipa a superar o Emmen, com uma goleada por 4-0, que permite deixar já fechada a presença no playoff pela Liga Europa. Após o encontro, o esquerdino, agora com 37 anos, não escondeu a emoção por aquilo que superou e o que está a viver.





"Tive de superar muita coisa. Era mesmo isto que queria. Queria ajudar o clube e queria jogar. Se conseguir e se der certo, então fico feliz. Foi uma caminhada muito dura. Já o esperava e até pensava que ia ser pior. Foi duro, complicado, mas continuei a lutar. O prémio tinha de chegar eventualmente. Diverti-me, como uma criança, e fui importante para a equipa. Estou muito feliz. Era isto que queria. Voltar a ser titular, queria tanto!", assumiu o veterano, de 37 anos, à ESPN.Robben assume que quer continuar a contribuir e apenas quer tratamento 'preferencial' numa situação. "Tenho de continuar focado no meu trabalho. Não posso dar mais do que o meu melhor. Todos estão a trabalhar, todos estão a participar. O que queremos é ir para o campo e jogar. No treino tento também ajudar e assumir um papel diferente, mas é isso. Eles perguntam-me se preciso de alguma coisa. E eu digo 'uma cadeira de rodas pela manhã!"'.A fechar, um desejo... inusitado: a presença no Europeu. "[Se De Boer chamar] vou! Quando recomecei no último verão, o Europeu estava nos meus maiores sonhos. Primeiro quero ser realista e ver o que surge nas próximas semanas. Vamos ver"