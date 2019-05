Uma estatística preocupante: campeões disparam em toda a Europa

O CIES - Observatório do Futebol apresentou esta segunda-feira um estudo que mostra bem como tem aumentado o desequilíbrio nos principais campeonatos europeus.

Baseando-se na percentagem de pontos ganhos pelos campeões das cinco maiores ligas - Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França -, o relatório conclui que os vencedores fazem mais pontos do que nunca. A subida é vertiginosa: no ciclo de 1999/2000 a 2003/04, os campeões conquistaram em média 69,9 por cento dos pontos; nas últimas cinco temporadas, a percentagem foi de 80,5 por cento. E, pelo meio, houve sempre subidas: 73,9 por cento entre 2004/05 e 2008/09; 77,7 por cento entre 2009/10 e 2013/14.





Percentagem de pontos dos campeões das Big 5 (CIES - Observatório do Futebol) Percentagem de pontos dos campeões das Big 5 (CIES - Observatório do Futebol)

O recorde foi registado pela Juventus, em 2013/14: 89,5 por cento do total de pontos. No extremo oposto, está o Lyon, em 2002/03: precisou de apenas 59,6 por cento dos pontos para vencer a Ligue 1.

O estudo do Observatório do Futebol não inclui a Liga Nos, mas os dados recolhidos por Record mostram que a tendência é muito semelhante. Nos primeiros cinco anos desde 1999/2000, a média de pontos do campeão foi de 77,8; nos últimos cinco, foi de 84,3 por cento. O campeão mais eficaz de todos foi o FC Porto em 2010/11, que somou uns incríveis 93,3% dos pontos, ao passo que o pior foi o Benfica de 2004/05, com apenas 63,73%.