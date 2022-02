Uma surpresa à atenção do Benfica: Ajax derrotado pelo modesto Go Ahead Eagles

Poucos dias depois de ter empatado em casa do Benfica, o Ajax viu chegar ao final uma série de sete triunfos consecutivos na Eredivisie, ao perder em casa do modesto Go Ahead Eagles, por 2-1. Numa partida da jornada 24 do campeonato, a formação de Amesterdão apresentou algumas trocas e acabou por não conseguir o triunfo.O triunfo da equipa de Deventer, que tinha 23 pontos no arranque da jornada, no 13.º posto, foi construído na primeira etapa, com golos de Iñigo Córdoba (18') e Philippe Rommens (45'+3). Na segunda parte, Steven Berghuis ainda reduziu aos 64', mas acabou por ser insuficiente para o adversário do Benfica na Champions.Com este resultado, o Ajax vê o PSV ficar a apenas 2 pontos do comando da Liga holandesa, isto depois de ter sofrido a sua terceira derrota em 24 encontros. Neste duelo, refira-se, o Ajax sofreu apenas pela segunda vez dois golos na mesma partida de campeonato - no total têm agora 7 golos sofridos em 24 jogos.