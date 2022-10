Umaro Embaló integra equipa da semana da Liga holandesa

Umaro Embaló faz parte do onze da semana da Eredivise, referente à 8.ª jornada do campeonato holandês, onde o Twente é o clube mais representado com três jogadores.O extremo português, que deixou o Benfica neste verão, esteve em destaque nesta ronda ao apontar um grande golo na vitória (2-0) do Fortuna Sittard sobre o FC Valendam.