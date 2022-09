Union Saint-Gilloise, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, vence na Bélgica

O Union Saint-Gilloise, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu este domingo no campo do Eupen, por 2-1, e subiu ao quinto lugar da Liga belga, na nona jornada.

No terreno do 15.º classificado da prova, o nigeriano Boniface deu o triunfo aos vice-campeões belgas nos descontos, aos 90'+2 minutos, depois do costa-marfinense Adingra ter aberto a contagem para o Union Saint-Gilloise logo aos oito minutos e com Lambert a refazer a igualdade aos 18.

Na altura do golo da vitória, o Eupen alinha com menos uma unidade, por expulsão do ganês Mubarak Wakaso, aos 90 minutos.

Com este resultado, o Union Saint-Gilloise segue no quinto lugar com 16 pontos, mas já a 11 do primeiro lugar, ocupado pelo Antuérpia.

O emblema belga é rival do Sp. Braga no Grupo D da Liga Europa, juntamente com Malmö e Union Berlim.