Uruguai 'chama' por Darwin Núñez e Sebastián Coates

Darwin Núñez e Sebastián Coates estão entre os 23 eleitos pelo selecionador do Uruguai, Oscar Tabárez, para os jogos frente à Colômbia (na próxima sexta-feira, em Barranquilla) e ao Brasil (dia 16, em Montevideu), da fase de apuramento para o Mundial'2022.





#Eliminatorias #Qatar2022



2?3? futbolistas convocados de @Uruguay vs. Colombia y Brasil .



?? El domingo a las 14:00 h, el Cuerpo Técnico y Agustín Oliveros viajan rumbo a Colombia. El resto del plantel viajará directo a Barranquilla.



?? https://t.co/ihzXEJrJ9K pic.twitter.com/wfrrdqFHdY — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 6, 2020

Além do avançado do Benfica e do central do Sporting, destaque ainda para o regresso de Cavani às convocatórias de Tabárez, que desta vez não conta com o médio do Flamengo De Arrascaeta, devido a lesão.